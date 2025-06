Cafeteria queridinha dos jovens em Goiânia vai mudar de bairro

Mudança foi anunciada por meio de vídeo no Instagram e casa funcionará até julho

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2025

Bellgal Bakery Cafeteria, em Goiânia. (Foto: Leomir Aires/ Google)

Famosa por fornecer pratos típicos da culinária estadunidense, como panquecas e outros itens, a Bellgal Bakery Cafeteria, em Goiânia, anunciou que irá mudar de bairro e abrir uma nova unidade.

A novidade foi compartilhada por meio de um vídeo publicado no Instagram, na página oficial da casa, que trouxe alguns detalhes sobre a mudança da cafeteria.

Na gravação, é informado que o estabelecimento, atualmente localizado na Rua 90, no Setor Sul, continuará em funcionamento até o dia 10 de julho deste ano.

De acordo com a publicação, ele será transferido para um novo local, no Setor Marista, em breve. Enquanto isso, os interessados podem conferir um menu especial de despedida, que está sendo fornecido no espaço.

Nele, estão disponíveis pratos como Brunch Americano com Cheesecake, Breakfast Sandwich e Chia Ratatouille, por R$ 78, além do Brunch Mediterrâneo, por R$ 90, que inclui Honey Bell com calda de pistache, tahine de salada e ovos turcos.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bellgal Bakery (@bellgalbakery)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!