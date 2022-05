Chega nova função no WhatsApp que os solteiros estavam esperando há anos

O WhatsApp está testando uma nova função que pode ajudar os solteiros na hora da paquera. A novidade pode aumentar o número de visualizações no “Status”, além de facilitar a utilização do recurso.

Agora, os usuários do WhatsApp irão poder visualizar os Status na lista de conversas. Parecido com o que acontece no Instagram.

Desse modo, fica mais fácil ver as publicações dos seus contatos mais frequentes dentro do aplicativo. Quando a nova função estiver ativada, basta clicar na foto de perfil do contato para poder ver a postagem temporária.

Apesar do recurso não ser oficial, ela foi encontrada dentro do WhatsApp Desktop. Dessa maneira, é provável que ela esteja disponível futuramente para todos que usam o app.

Assim, quem utiliza a versão no Android, iOS ou no computador poderá usar a ferramenta.

Ainda que a funcionalidade junte os Status ao chat, a aba dedicada apenas para as postagens temporárias não iriam desaparecer.

Veja a imagem:

Outras mudanças

A responsável pela descoberta da nova função do app foi a empresa WABetaInfo. Além dos Status, outra possível nova função do WhatsApp, será a possibilidade de criar enquetes dentro das mensagens.

Sendo assim, não será necessário recorrer a outros programas nem realizar uma contagem manual. Porém, a ferramenta ainda está na fase de testes.

É válido ressaltar que todas essas novas funções ainda não foram oficializadas pela Meta, empresa que é dona do WhatsApp. Por isso, ainda não há uma previsão de quando todos os recursos estarão disponíveis para todos os usuários.

Enquanto a novidade não chega, veja outras funções que o WhatsApp possui e você talvez ainda não conheça!

