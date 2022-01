O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no mundo inteiro, quem não o utiliza, né? Inclusive, o mensageiro é facilmente encontrado tanto na Apple Store quanto na Google Play Store. Além de tudo isso, o mensageiro passa por alterações regularmente, com atualizações que trazem muitos recursos. Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 reuniu 3 novas funções que chegaram no WhatsApp. Pegue seu celular e venha com a gente!

3 novas funções que chegaram no WhatsApp e você provavelmente ainda não percebeu

1. Editor de mídia

Primeiramente, essa função é uma extensão para o WhatsApp Web. Isso porque antes se você quisesse editar uma imagem só era possível pelo celular. Porém, agora o mensageiro adicionou um editor de mídia ao WhatsApp Web. Assim, você pode fazer no seu PC as mesmas edições que faria no celular.

2. Visualizações de link

Em seguida, se você é daqueles que envia links constantemente para os amigos e familiares, seja de notícias, sites, curiosidades, ou memes, você vai gostar dessa nova função. No geral, agora você terá uma visualização completa ao enviar o link. Além disso, as pessoas que o receberem obterão mais contexto sobre o que você enviou e no que estão prestes a clicar.

3. Sugestões de figurinhas e emojis

Por fim, agora o WhatsApp desenvolveu uma forma prática de busca de figurinhas e emojis. Assim, ao digitar, você receberá sugestões de adesivos que talvez queira usar.

