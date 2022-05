É impressionante o número de bares e restaurantes abertos em Goiás nos últimos meses

Um levantamento divulgado pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) ao site Empreender em Goiás, apontou que 1.251 bares e restaurantes foram abertos no estado entre março e abril deste ano.

De acordo os dados, em média foram feitas 20 aberturas por dia. Sendo 533 no primeiro mês e 718 no segundo.

Um dos principais motivos para o crescimento do setor foi a liberação do uso da máscara em locais fechados e as flexibilizações impostas pela Prefeitura de Goiânia.

“As pessoas ficaram mais confiantes neste contexto de mais liberdade, estão voltando a frequentar com naturalidade. Novas oportunidades estão surgindo para o setor como eventos e shows”, afirma o presidente da Abrasel-GO, Danillo Ramos.

Apesar do cenário positivo, o momento é considerado único no estado. De acordo com ele, os donos dos estabelecimentos ainda lidam com dívidas adquiridas durante o período de paralisação.

“Cerca de 46% dos comerciantes do setor ainda estão com problemas relacionados a dívidas provenientes dos períodos de paralização, outro ponto preocupante é a inflação. Afirmo que nós estamos passando esses custos de forma parcial para a clientela”, garante.