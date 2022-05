João de Deus pode voltar ao regime fechado após se casar com advogada em Anápolis

Depois de se casar com advogada Lara Cristina Cappato, de 50 anos, João Teixeira de Faria, o João de Deus, pode retornar ao regime fechado.

A reviravolta no caso pode acontecer via atuação do Ministério Público de Goiás (MPGO), que entende que matrimônio concluído nesta quarta-feira (04) é uma prova de que o médium, de 81 anos, está apto para retornar à cadeia.

Em prisão domiciliar desde 2020 na residência em que mora em Anápolis, o religioso de Abadiânia responde por crimes sexuais contra mulheres que buscavam atendimento na Casa Dom Inácio de Loyola.

Ao O Popular, o promotor de Justiça Luciano Miranda, que atua no caso, defendeu que João de Deus tem totais condições físicas e psicológicas de cumprir os mais de 100 anos de prisão em regime fechado.

“Temos que analisar o contexto processual e depois de fazer essa análise vamos verificar a possibilidade de ingressar com qualquer tipo de pedido”, explicou.

Segundo Luciano Miranda, o matrimônio não é uma atividade ilícita para quem está preso, no entanto, o órgão irá analisar a possibilidade de entrar com um pedido para que o médium volte ao presídio.

“Não é só o MPGO que entende isso. A própria junta do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) já tinha concluído nesse mesmo sentido”, complementou.