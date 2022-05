Morador de Anápolis supera bullying na infância, vira atleta e vence concurso de fisiculturismo

Morador de Anápolis há mais de 11 anos, o personal trainer Mayke Velasco, de 26 anos, ganhou um dos prêmios mais importantes do circuito de fisiculturismo, no último final de semana.

O resultado foi conquistado no Campeonato Estreantes da Internacional Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB), na categoria Classic Physique.

Nas redes sociais, Mayke compartilhou uma série de momentos da competição e como se sentiu ao vencer.

“Um sonho realizado como atleta e um sonho poder dar orgulho ao meu pai”, contou ao Portal 6.

O amor pelo pai, inclusive, foi a primeira postagem feita pelo atleta após a vitória, em forma de agradecimento e admiração.

“O meu choro, logicamente, foi de ter dado orgulho ao cara que batalha comigo e que me ergueu na vida, me deu rumo e sabedoria. Independentemente das minhas escolhas, aconselhou e me apoiou”, afirmou na publicação.

Mayke conta que o motivo de entrar no mundo do esporte e, em seguida, no fisiculturismo, foi o bullying que vivenciou diversas vezes por conta da aparência.

“Sofria muito por ser magro, piadas, zoação. Era uma pessoa extremamente antissocial e tímida, não conseguia falar em público e me relacionar com outras pessoas”, relembrou.