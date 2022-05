Doutor Estranho no Multiverso da Loucura domina as salas de cinema em Goiás; veja onde assistir

Acabou a espera pelo novo filme do Universo Cinematográfico Marvel. Doutor Estranho no Multiverso da Loucur” estreou nesta quinta-feira (05) e já está em cartaz em diversos cinemas de Goiás.

A sequência do filme de 2016 também é protagonizado pelo personagem de Benedict Cumberbatch, mas gerou alvoroço nas redes sociais após revelar a participação da Feiticeira Escarlate, interpretada por Elizabeth Olsen.

Desta vez, o mago terá de proteger a novata America Chavez, que é vivida pela americana Xochitl Gomez, de uma força maligna que quer roubar sua capacidade de viajar pelos universos paralelos.

Entretanto, no desenrolar da trama, o próprio Doutor Estranho vai encontrar outras versões suas, que são bem diferentes dessa que conhecemos. Além disso, o filme traz uma série de personagens inéditos.

O longa-metragem também marca o retorno do diretor Sam Raimi ao gênero, depois da trilogia do Homem-Aranha, que fez sucesso no fim do ano passado com “Homem-Aranha Sem Volta para Casa”.

Veja onde assistir:

Goiânia

Cinemark, no Shopping Flamboyant:

Legendado (3D) – 12h30, 14h50, 15h20, 17h40, 18h10, 20h30, 21h e 23h20

Legendado (3DX) – 13h10, 16h, 18h50 e 21h40

Dublado (3D) – 14h20, 17h10, 20h e 22h50

Dublado (2D) – 13h40, 16h30, 19h20, 21h20 e 22h10

Cinemark, no Passeio das Águas Shopping:

Dublado (3D) – 12h10, 12h40, 15h, 15h30, 17h50, 18h20, 20h40, 21h10 e 23h30

Dublado (3DX) – 13h10, 16h, 18h50 e 21h40

Legendado (2D) – 20h e 22h50

Dublado (2D) – 13h40, 16h30, 17h10, 19h20 e 22h10

Kinoplex, no Goiânia Shopping:

Legendado (3D) – 14h45, 18h, 20h45 e 23h20

Dublado (3D) – 15h15, 17h30, 20h15 e 22h50

Legendado (2D) – 13h15, 16h, 16h30, 18h45, 19h10, 21h, 21h30, 21h50 e 23h35

Dublado (2D) – 13h, 15h45, 18h30, 21h15 e 23h50

Cinépolis, no Shopping Cerrado:

Legendado (3D) – 22h

Dublado (3D) – 13h15, 13h45, 15h, 16h, 16h30, 17h45, 18h45, 19h15, 20h30 e 21h30

Legendado (2D) – 18h15

Dublado (2D) – 14h20, 15h30, 17h, 19h45, 21h e 22h30

Cine Lume Ritz, no Centro de Goiânia:

Legendado (3D) – 20h40

Dublado (3D) – 18h20

Dublado (2D) – 13h40 e 16h

Multicine Cinemas, no Shopping Cidade Jardim:

Dublado (3D Drive-In) – 15h30, 18h30 e 21h05

Aparecida de Goiânia

Moviecom, no Buriti Shopping:

Legendado (3D) – 18h40

Legendado (2D) – 21h40

Dublado (2D) – 14h10, 14h40, 15h20, 16h, 16h50, 17h20, 18h, 19h, 19h30, 20h, 20h40 e 21h20

Cineflix, no Aparecida Shopping:

Dublado (3D) – 19h

Legendado (2D) – 19h20 e 22h

Dublado (2D) – 15h30, 16h10, 18h40, 19h05, 21h20, 21h45 e 21h50

Anápolis

Cinemais, no Brasil Park Shopping:

Legendado (3D) – 16h10 e 20h30

Dublado (3D) – 13h20, 14h30, 17h30, 19h e 21h50

CinePrime, no Anashopping:

Dublado 2D – 21h50

Confira o trailer do filme: