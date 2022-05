Grave acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos na BR-452

Dois homens morreram em um grave acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma motocicleta, na noite desta quarta-feira (04), na BR-452, em Rio Verde, município localizado na região Sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio estava seguindo no sentido Rio Verde/Itumbiara, até que invadiu a pista oposta e acabou colidindo frontalmente com a moto.

Devido ao impacto, os dois veículos foram jogados para a faixa de domínio da rodovia e pararam em uma plantação.

O condutor da motocicleta foi lançado a cerca de 20 metros do local do acidente. Já o motorista do carro, de 37 anos, não usava o cinto de segurança e também foi arremessado para fora do veículo.

Com a gravidade dos ferimentos, os dois não resistiram e morreram no local.

As causas do acidente serão agora investigadas pela Polícia Civil.