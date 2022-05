Inscreva-se para o vestibular de Direito da Faculdade Evangélica Raízes 2022/2

A Faculdade Evangélica Raízes, mantida pela Associação Educativa Evangélica (AEE), acaba de abrir suas inscrições para o vestibular 2022/2, para ingresso já no segundo semestre deste ano. Inscreva-se aqui.

O processo seletivo se estende às demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE – Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo, além da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.

As inscrições podem ser realizadas nos respectivos sites institucionais.

Formato

As provas podem ser realizadas no formato agendado, online ou por meio da classificação em processos seletivos anteriores na Faculdade Evangélica Raízes e demais mantidas.

Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula e se inscrever até o dia 31 de agosto nos sites das instituições. Não há taxa de inscrição.

Universidade Evangélica de Goiás

Recentemente, a UniEVANGÉLICA recebeu o título de universidade, o que coloca a instituição entre as melhores do país. Além disso, ano após ano, os índices da Uni não param de crescer. Dentre as principais vantagens em estudar em uma universidade, estão o acesso a pesquisas, professores com mestrado e doutorado, laboratórios e estrutura comparadas ao que é oferecido nas melhores IESs do país e ainda o benefício de estudar em uma mantida da Associação Educativa Evangélica.

O resultado do Conceito Institucional divulgado em 2020 pelo Ministério da Educação confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás e do Brasil. Com nota 5 nesse indicador, a UniEVANGÉLICA reuniu condições para se transformar em universidade em 2021, o que ocorreu em cerimônia com presença do ministro da educação, Milton Ribeiro.

A instituição melhora seu desempenho anualmente. Seu Índice Geral de Cursos (4) coloca a UniEVANGÉLICA entre as 10 melhores IESs do Estado. O foco em modernidade, a aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados a investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura representam alguns dos motivos que levaram o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA a receber posição de destaque, o que inclui o curso de Medicina, que também possui conceito 5, de acordo com o Conceito Preliminar de Curso 2019.

Serviço

Para mais informações sobre as inscrições, acesse os endereços eletrônicos:

UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS – UNIEVANGÉLICA

www.unievangelica.edu.br

FACULDADE EVANGÉLICA RAÍZES

www.faculdaderaizes.edu.br

FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA

www.faceg.edu.br

FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES

www.facevangelicaceres.edu.br

FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA

www.facevangelicarubiataba.edu.br

FACULDADE EVANGÉLICA DE SENADOR CANEDO

www.fescan.edu.br

FACULDADE EVANGÉLICA DE JARAGUÁ

www.facevangelicajaragua.edu.br