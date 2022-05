Inscrições abertas para aulas gratuitas de zumba, ballet, jazz, teatro, violão e música em Anápolis

Uma ótima noticia para quem busca uma atividade nova pra aprender em Anápolis. O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Alvorada, na região Leste, abriu inscrições para diversas modalidades e inteiramente gratuitas.

Depois de passar por reforma, o espaço está de portas abertas para receber o público. As matrículas para os cursos de zumba, ballet clássico, jazz dance, teatro, violão e iniciação musical, já estão abertas.

Os interessados devem ir até a biblioteca do centro de artes para fazer a inscrição. É necessário levar xerox e original dos documentos pessoais, além do comprovante de endereço do aluno. Para menores de 18 anos, também é preciso levar a documentação de um responsável.

As ação é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultural. A iniciativa é uma maneira de proporcionar diferentes práticas de lazer para a população. Ficou interessado e quer mais informações? Ligue no telefone: (62) 3902-1036.

Confira a relação das turmas, horários e faixas etárias:

Zumba: professora Ana Júlia Dia Barreto

Horário: 7h30 às 8h30

Dias: segunda e quarta

Lotação: 30 pessoas

Faixa etária: a partir de 15 anos

Ballet: professora Ana Clara

Horário: 8h30 às 9h30

Dias: segunda e quarta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: de 6 a 10 anos

Jazz: professora Ana Clara

Horário: 9h30 às 10h30

Dias: segunda e quarta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: de 11 a 18 anos

Teatro: professora Tallita

Horário: 8h30 às 9h30

Dias: terça e quinta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: todas as idades

Violão: professor Bruno

Horário: 9h30 às 10h30

Dias: terça e quinta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: a partir dos 10 anos

Iniciação musical: professora Amanda

Horário: 14h às 15h

Dias: terça e quinta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: a partir dos 10 anos