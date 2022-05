O Dia das Mães é uma data comemorativa que homenageia anualmente a figura familiar materna, nossa mãe. Talvez você não saiba, mas essa data varia de país para país. Em Portugal, por exemplo, é comemorado no primeiro domingo do mês de maio, enquanto aqui no Brasil no segundo domingo deste mês.

Maio foi escolhido porque é quando se comemora o mês de Maria, a mãe de Jesus, então já se faziam associações ao papel da mãe. Mas chega de histórias e estórias! Veja agora algumas mensagens para enviar para sua mãe neste domingo!

6 mensagens de WhatsApp que toda mãe gostaria de receber neste domingo:

1.Para mãe católica

Que neste dia das mães, Maria, mãe de Jesus, cubra as mães do Brasil com o seu manto.

Que as proteja e as inspire a ser mães amorosas e fiéis à missão que receberam de se tornar pessoas tão importantes e essenciais para os seus filhos. Feliz dia das mães.

2. Para a exemplar

Você se tornou uma mãe encantadora, um verdadeiro exemplo para muitas mulheres.

Hoje, tem em suas mãos o maior desafio da sua vida, que é educar o nosso filho, e eu espero estar à tua medida.

Eu nunca duvidei do que você era capaz, e essa sua dedicação faz eu te admirar e te amar cada vez mais.

Feliz dia das mães para a melhor e mais encantadora mãe do mundo.

3. Para a razão do viver

O meu coração se enche de alegria em todos os dias das mães. Mas, hoje, em especial, queria dizer que a minha alegria é muito maior, porque além de adorar ser sua mãe, adoro ver você nesse papel, que parece ter sido feito para você.

Filha, tenho muito orgulho da mãe que você se tornou. Além disso, minha vida ficou mais completa desde que me tornei avó, como muitos dizem, “mãe duas vezes”.

Continuarei aqui sempre para você e para os meus netos. Feliz dia das mães para nós, minha querida.

4. Para a que acalma

Mãe, os teus abraços me acalmam, os teus conselhos me fortalecem, o teu sorriso me anima e o seu amor faz milagres em mim.

Embora não seja possível medir o amor, sei que o seu amor por mim é gigante. Quero que saiba que o meu amor por ti também é.

Infelizmente, as nossas tarefas diárias não permitem dar a atenção que as pessoas realmente merecem, por isso, apesar de todos os dias serem dia das mães para mim, gosto muito do fato de esta data nos recordar a necessidade de valorizarmos as mães.

Que a senhora sempre tenha dias felizes, porque verdadeiramente merece ser feliz

5. Para a que está longe

Mãe, queria estar pertinho de ti e sentir o teu calor, e também te dar o meu.

É o que nos falta para não nos sentimos distantes, porque embora o destino tenha me levado para um canto tão longe, você continua muito presente na minha vida.

É contigo que me sinto segura para partilhar as minhas conquistas, as minhas derrotas… e nos momentos em que eu mais preciso, você está à distância de um simples telefonema.

Obrigada por, apesar de não estar presente, ser uma mãe sempre presente. Eu te amo, mãe.

6. Para todas as mães

Votos de um feliz dia das mães a todas as mulheres que receberam a dádiva se tornarem mães.

Mas, não nos esqueçamos especialmente das mães cujo valor não é reconhecido.

Peçamos a Deus que encha os seus corações de alegria e de paz. Que nenhuma mãe seja desamparada e que as suas forças não se acabem. Parabéns a todas às mães.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!