Ser mãe é ter que aturar os filhos aprontando, sendo irresponsáveis e errando com a vida. Em paralelo, é também acompanhar o crescimento deles, cada conquista e nova experiência. Mas aqui vai um segredinho, mesmo errando ou acertando elas sempre estão do nosso lado. Por isso, veja agora algumas mensagens de WhatsApp que toda mãe gostaria de receber dos filhos.

6 mensagens de WhatsApp que toda mãe gostaria de receber dos filhos:

1. Não vou sair hoje

Vamos confessar aqui, toda mãe fica preocupada quando saímos com nossos amigos à noite, sem hora para voltar. Por isso, nada melhor para elas do que receber esse tipo de mensagem, avisando que vai passar aquela sexta em casa.

2. Passei no vestibular

Quando saímos da escola, ficamos naquele anseio e dedicação para passar no vestibular e finalmente entrar na faculdade. Isso inclui as expectativas que nossa mãe cria em cima do nosso futuro. Por isso, essa mensagem seria muito bem-vinda.

3. Fui promovido

Ao lado da aprovação na universidade, temos a felicidade de uma mãe ao receber o comunicado de que está crescendo no trabalho. Afinal, acompanhar a vida bem sucedida dos filhos fora de casa é algo grandioso para as mães.

4. Você vai ser avó

Veja bem, essa mensagem estamos destinando para quem já estava planejando ter um filho. Logo, não há alegria maior do que ficar sabendo que seu filho (a) vai viver as graças da paternidade ou maternidade, construindo uma família.

5. Consegui um emprego

Junto das outras conquistas da vida de adulto, quando um filho consegue um emprego, a mãe certamente fica contente com a notícias.

6. Estou levando o jantar hoje

Por último, se você quiser agradar sua mamãe, leve o jantar para casa. Pense bem, ela pode estar cansada depois de um dia cheio e tudo que quer é receber uma comidinha do filho ou filha.

