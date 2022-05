Papagaio viraliza após enganar Testemunhas de Jeová dizendo “tô indo” durante meia hora

Um papagaio acabou viralizando nas redes sociais e arrancando risadas de internautas após enganar um grupo de Testemunhas de Jeová dizendo que ‘estaria indo’ os atender na porta. O caso aconteceu no México.

Segundo o tutor da ave, ele chegou em casa e encontrou os religiosos agrupados no portão da residência. Ao questionar o que gostariam, eles disseram que estavam esperando a pessoa que afirmava estar indo lá.

Intrigado, o homem alegou que não havia ninguém em casa, apenas o papagaio. Foi neste momento que tudo ficou ainda mais engraçado, pois fazia meia hora que eles estavam aguardando.

Depois do ocorrido, o dono da ave filmou a ação: toda vez que alguém batia no portão da casa, o animal falava em bom tom “tô indo”, deixando as visitas confusas, por acreditarem ser uma pessoa.

O vídeo gravado teve uma enorme repercussão, acumulando mais de 11 milhões de visualizações e quase 2 milhões de curtidas.

Nos comentários, diversos usuários se divertiram com a situação e caíram na gargalhada: “já assisti o vídeo mais de 50 vezes e nunca me canso de rir com o papagaio”.