Um posto é um estabelecimento em que vende-se combustíveis, como a gasolina, álcool e diesel. Fora isso, ainda há lanchonete, padaria e conveniência para servir de apoio aos motoristas. Pensando nesse local, hoje selecionamos algumas coisas que existem por lá. Veja os segredos que os postos de gasolina guardam!

6 segredos que os postos de gasolina guardam a 7 chaves pra você não saber:

1. Etanol deve custar até 70% do litro da gasolina

Vamos começar por esse segredo aqui que pouca gente conhece. Mas a verdade é que se você sempre teve dúvidas entre álcool e gasolina, saiba que se der até 0,70, o álcool compensa mais.

Isso ocorre porque especialistas em motores apontam que um veículo abastecido com etanol rende, em média, 30% a menos do que se estivesse com gasolina.

Por isso, para valer a pena, o litro do etanol deve custar até 70% do litro da gasolina.

2. Teste para saber se a gasolina não foi adulterada

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), todos os postos precisam ter um kit para teste da gasolina e os frentistas devem estar habilitados a fazê-lo gratuitamente e na frente do cliente. Sabia?

O teste funciona assim: em uma proveta de 100ml, o frentista deve adicionar 50 ml de gasolina e 50 ml de uma solução feita de água e sal de cozinha.

Depois de misturado, o etanol que estava na gasolina é transferido para a água. Após um repouso de 15 minutos, fica visível a separação dos líquidos, com a gasolina na parte superior da proveta.

O correto é que o líquido branco, resultante da mistura de água, sal e etanol, preencha um volume de 63 ml. Se o volume for superior a este, a gasolina foi adulterada.

3. Tanque subterrâneo

Aqui temos um segredo técnico sobre os postos de gasolina. Sabia que os tanques possuem uma parte subterrânea?

O reservatório possui uma parte enterrada a cerca de 1,20 metro de profundidade e é capaz de armazenar de 15.000 a 30.000 litros de combustível. Incrível, não é mesmo?

4. Monitoramento

Aqui vem mais uma grande curiosidade! Ao lado do tanque é instalado ao redor do tanque e chega até 1 metro abaixo dele.

Por ali são colhidas amostras do solo para verificar uma possível contaminação por vazamento.

5. Cuidado ao trocar o óleo no posto de gasolina

Por mais que seja mais barato trocar o óleo do carro no posto de gasolina, existem alguns problemas.

Os postos não são lugares específicos para trocar o óleo e nem olhar o nível, principalmente se o piso do posto não for plano.

Além disso, ao parar e desligar o carro, leva-se um tempo até que todo o óleo chegue ao cárter.

Sendo assim, só é possível saber exatamente o quanto há no motor após alguns minutos com o propulsor desligado, se a medição for feita antes disso, é bem provável que a vareta possa acusar pouco óleo, embora não esteja faltando lubrificante.

6. Localização

Por fim, temos aqui esse segredo que é um pouco óbvio!

A grande verdade é que a localização dos postos de gasolina são estratégicas para que fique fácil para os carros entrarem e saírem de dentro do estabelecimento.

