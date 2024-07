Purê de batata igual de restaurante: veja como fazer

Existe um segredo simples para chegar na textura cremosa e aveludada dos estabelecimentos

Ruan Monyel - 19 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@fazemeconta_)

Fala sério, quem consegue resistir a um delicioso e cremoso purê de batata, não é mesmo? A iguaria é um verdadeiro deleite ao paladar.

Porém, mesmo que esteja muito gostoso, é quase impossível chegar à textura perfeita do prato, quando comparada à dos restaurantes.

Mas fique tranquilo, para atingir a perfeição dos estabelecimentos existe um truque muito simples. Ficou curioso? Leia até o fim e veja a receita.

Embora existam diversas versões de purê, o preparo clássico, feito com batatas, ainda é uma preferência quase unânime entre as pessoas.

Prova disso é que, mesmo sendo um prato simples, ele ainda é encontrado facilmente nos restaurantes, inclusive nos mais renomados.

E atingir a textura cremosa, feita pelos melhores chefs de cozinha, não é tão difícil quanto você pensa, basta seguir uma receita.

O preparo, compartilhado através de um perfil no Instagram (@fazemeconta_), tem alguns segredos que fazem o purê ficar aveludado. Anote os ingredientes:

– 3 batatas grandes cozidas;

– 2 copos de leite;

– 2 copos de água;

– 3 folhas de louro;

– 200g de creme de leite;

– 2 colheres de sopa de manteiga.

O principal segredo está no cozimento do ingrediente principal: coloque o leite, a água e as folhas de louro em uma panela no fogo e, então, adicione as batatas em pedaços para cozinhar.

Enquanto o legume ainda está cozinhando, adicione um pouco de sal. Após, ao invés de simplesmente amassar as batatas, passe-as em uma peneira, pois isso vai evitar pedaços e garantir a textura aveludada.

Por fim, adicione o creme de leite à mistura que estava no fogo, coloque as batatas já peneiradas, coloque a manteiga e misture muito bem.

Agora é só temperar a seu gosto e, em alguns minutos, já será possível ver a textura cremosa do purê, igual aos feitos em restaurantes. Confira o vídeo:

