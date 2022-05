Completando 29 anos em Anápolis, Líder Corretora de Seguros passa por mudança e lança promoção comemorativa

Antes de fechar um seguro é necessário bastante pesquisa, cuidado e, principalmente, confiança na empresa que está prestando o serviço. Afinal, não há nada melhor que ter garantia de acolhimento em momentos de dificuldade.

E é prestando um atendimento humanizado e de muita qualidade que a Líder Corretora de Seguros se tornou uma das principais empresas do segmento em Anápolis e está comemorando, neste mês de maio, 29 anos de história e tradição.

Os clientes, que são parte fundamental dessa história, não podiam ficar de fora das comemorações. É que, ao longo do mês, todos que fizerem um novo seguro receberão em casa, em parceria com a Dom Fiodo, uma pizza e um refrigerante.

O objetivo é que possam se alimentar e compartilhar de um momento agradável com pessoas amadas enquanto a empresa resolve aquele problema que antes estava arrancando o sono e causando preocupações.

Tradição

A história da Líder Corretora de Seguros começou em 1993, quando o empresário Ronaldo Luiz de Miranda, que já atuava na área há cerca de 10 anos, decidiu iniciar um negócio que fosse eficiente e acolhedor.

Apesar de ter começado sozinho, a corretora cresceu significativamente ao longo dos anos e, atualmente, já são 21 funcionários que atuam juntos para manter a grande posição de destaque da Líder no mercado.

Ao todo, a empresa possui cerca de 3.500 clientes e se tornou referência de soluções em seguros no mercado regional.

Tudo isso com colaboradores devidamente treinados para levarem o melhor e mais completo atendimento, sempre frisando a agilidade e o bem-estar dos clientes.

Sucesso

E as boas notícias não param por aí. Em 2021, a Líder teve várias conquistas, dentre elas está o fato de que a empresa se tornou uma acionista da GC do Brasil, que é considerado o maior grupo de corretoras do país.

Através dessa parceria, além da Central de Atendimento 24h para sinistros e assistência emergencial que já eram ofertados, os clientes também passaram a ter condições exclusivas.

Nos últimos meses, a Líder Corretora de Seguros também reposicionou a marca no mercado e ainda se mudou para uma nova sede, se tornando a maior corretora de Anápolis em equipe, estrutura, espaço físico, volume de produção e clientes.

O novo espaço conta com recepção, 30 estações de trabalho, salas privativas, espaço coffe, estacionamento, dentre várias outras novidades que transformam a qualidade de trabalho dos funcionários.

Para conhecer mais da empresa, basta acessar o Instagram @lidercorseguros ou visitar o espaço físico, na Avenida Santos Dumont, nº1240, no bairro Jundiaí, em frente ao Sesc.