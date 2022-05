Funcionária viraliza após revelar comportamentos irritantes de clientes de restaurante

Alana Fineman, de 26 anos, é funcionária de um restaurante e viralizou nas redes sociais ao produzir vídeos para o TikTok imitando comportamentos irritantes que vê no estabelecimento em que trabalha.

Com a encenação que faz com frequência no aplicativo de vídeos curtos, a jovem já conquistou quase meio milhão de seguidores na plataforma.

Segundo Alana, um comportamento frequente, e que mais a irrita, é de clientes que querem fazer reservas exigentes demais de última hora, assim como também aqueles que nem se lembram se realmente fizeram a reserva.

Em uma recente publicação, que já foi vista mais de 365 mil vezes, a jovem imita uma freguesa que não ao menos sabia quantas pessoas iriam ficar com ela na mesa.



Na legenda do post, Alana conta que esse tipo de situação desconfortável costuma ocorrer com bastante frequência no local em que trabalha.

Outro vídeo que fez sucesso no TikTok foi publicado em dezembro, quando ela revelou outro comportamento complicado.

Segundo a moça, um cliente teria ligado no restaurante, em pleno sábado à noite, dia em que o estabelecimento está mais movimentado, solicitando uma reserva em 30 minutos.

“Apenas diga ao dono que estarei lá!”, reencenou a tiktoker indignada com o comportamento do homem.

Claro que não podia ficar de fora da lista de Alana os frequentadores que decidem mudar a reserva feita com antecedência no último segundo.

“Olá, tenho uma reserva em cerca de 30 minutos para oito pessoas. Não me odeie, mas posso mudar para 16 pessoas?”, contou.

Diversos seguidores se identificam com o conteúdo e até mesmo compartilham situações semelhantes que já passaram, como um que disse que “pessoas assim são a razão pela qual não trabalho mais no atendimento ao cliente”.

Se divertindo com a encenação, outro comentou que “parece que o senso comum não é mais tão comum”.