Homem promete vida luxo para goiana que casar com ele: “ganho R$ 4 mil”

Viralizou nas redes sociais o post de um homem que busca por uma goiana para se casar. Na ocasião, ele prometeu dar uma vida de luxo para a sortuda: “ganho R$ 4 mil”.

Entre as próprias qualificações, o usuário do Facebook explicou no anúncio, feito em um grupo virtual de vendas, em Anápolis, que é de ‘classe média, trabalhador e veio de fora do país’.

No entanto, ele ainda se explica que, mesmo sendo do exterior, já aprendeu a falar “trem”, “uai” e “sô” – gírias bastante tradicionais em Goiás.

O homem ainda ressaltou uma outra vantagem em se casar com ele: “sei comer pequi sem furar a boca” e as especificações arrancaram boas gargalhadas dos internautas.

No post, o interessado explicou que sonha em se casar, ter filhos e construir uma verdadeira família, o que pareceu genuíno e fofo. Entretanto, os comentários deram o que falar.

Entre as observações das pessoas, o que mais foi ressaltado foi a questão da ‘vida de luxo’, ganhando R$ 4 mil, no Brasil.