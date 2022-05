A importância da APAE Anápolis na inclusão profissional

Hoje participamos de mais um evento na APAE sobre empregabilidade de pessoas com deficiências. A Semana do Trabalho ressalta o compromisso das empresas anapolinas com a inclusão profissional e social dos alunos.

A instituição presidida pelo Sr Vander Lúcio Barbosa conta com um exército de profissionais competentes como a superintendente Nancy Oliveira e a diretora da Escola Nelma Granja. A capacidade de trabalho da equipe potencializa o compromisso institucional da APAE Anápolis. Também contribuiu muito para seu desenvolvimento o Dr. Helio Lopes, hoje atuante em outras instâncias do movimento apaeano.

Premiada como uma das melhores organizações sociais do país, destaca-se no atendimento clínico, social e educacional de centenas de crianças, adolescentes e adultos. Tarefa fundante para promoção da autonomia e protagonismo do público alvo.

A inserção de pessoas com necessidades especiais no mundo do trabalho depende de parcerias bem desenhadas entre a instituição, o poder público e a sociedade civil. O compromisso do segmento empresarial anapolino é essencial neste arranjo. Assim, avançamos para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.