Saiba o que ainda falta para o Gran Life ser lançado

Já estão confirmadas farmácias, bancos, cafés, academia, ótica, joalheria e lojas de acessórios e restaurantes

Samuel Leão - 10 de julho de 2025

Edifício Gran Life, no Centro de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Com o conceito de mixed use, o Gran Life é um empreendimento que pretende unir shopping, área residencial e hospital no Centro de Anápolis. Entretanto, nem todas as áreas seguem o mesmo o ritmo e, por isso, algumas devem ser lançadas antes das outras.

Rápidas entrou em contato com a administração do projeto, o grupo ABL Prime, e pediu detalhes acerca das etapas ainda pendentes e previsões de lançamento.

A torre de apartamentos e salas comerciais já está com o “Habite-se” emitido e em fase final de entrega das unidades.

O shopping já possui diversas operações garantidas para inauguração em janeiro de 2026, enquanto outras seguem em fase de implantação. O empreendimento já teria até atraído operadores da área da saúde e de marcas que atendem médicos e pacientes, além de franquias e lojas de diferentes segmentos.

Já estão confirmadas farmácias, bancos, cafés, academia, ótica, joalheria e lojas de acessórios, restaurantes e no rooftop uma experiência a parte: um grande restaurante com vista panorâmica da cidade.

Por fim, o hospital Gran Life Medical Complex está sendo desenvolvido com base no modelo de excelência do Hospital Sírio-Libanês, e pretende se tornar a maior estrutura privada de saúde de Anápolis. Portanto, essa etapa ainda não possui uma previsão precisa de lançamento.

Ainda vale pontuar que o empreendimento terá o maior estacionamento da cidade, totalizando 650 vagas na unidade.

Centro-Oeste ganha força como polo de IA

Seguindo pioneirismo da UFG, a UNB também vai lançar um curso de Inteligência Artificial (IA), previsto para ter as primeiras aulas no começo de 2026. O segmento segue crescendo, a ponto de ter tido notas de corte mais altas que o curso de Medicina na UFG.

A novidade que chega à capital federal fará parte do Instituto de Ciências Exatas da Universidade de Brasília (UNB). Em Goiás, políticas de fomento ao ensino e financiamento de startups foram anunciadas pela governadoria.

Produtores e moradores esperam desfecho de promessa antiga na GO-427

A não pavimentação da GO-427, que liga as cidades Heitoraí e Itaguaru, é um problema antigo para os produtores e moradores, que a percorrem seja para escoar produtos ou para se locomover.

Apesar da pavimentação já ter sido comemorada por parlamentares em 2024 e até antes, acabou nunca saindo do papel supostamente em razão das mudanças de mando na Goinfra. Agora, moradores relatam um início de movimentações e esperam que a situação tome finalmente o desfecho esperado.

Marcha da maconha também chega a Pirenópolis



Depois de passar por Anápolis, a Marcha da Maconha agora chega à Pirenópolis, cidade histórica conhecida pelo estilo de vida alternativo e naturalista. O evento está marcado para acontecer já no próximo sábado (12).

Em Goiânia, a marcha ainda está em etapa de organização e vai acontecer no dia 31 de agosto.

Deputado de Goianésia fará festa de aniversário com cara de “banco de dados”

Deputado estadual pelo PSDB, José Machado vai celebrar seu aniversário no dia 09 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuária de Goianésia, e resolveu fazer uma “festa aberta”.

Para participar, basta cadastrar o CPF, nome completo, telefone, cidade e “grau de parentesco” – que oferece tanto opções de relações de parentesco como tio ou primo, mas também “primeira-dama”, “liderança religiosa”, “suplente” e outros. A proposta ficou em tom de “banco de dados” ou mapeamento de eleitores, já mirando a disputa eleitoral de 2026.

Evento de marketing promete distribuir mil fatias de pizza no Parque Ipiranga

Em uma mistura de exposição de carros clássicos, especificamente Chevettes, e “open food”, a agência de Marketing Hei divulgou a distribuição de mil fatias de pizza no Parque Ipiranga, em Anápolis, no dia 25 de julho.

As fatias são da pizza Don Careca e serão distribuídas partir das 17h30.

Nota 10

Para Arthur Neves, estudante de Anápolis que gabaritou a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Nota Zero

Para Prefeitura de Guarinos, no interior de Goiás, que realizou festividades com estrutura abaixo do padrão dos anos anteriores, resultando em confusões generalizadas.