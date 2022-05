A transição da Lua de peixes para áries, juntamente da chegada do Mercúrio retrógrado e o próximo eclipse lunar total que acontecerá neste mês de maio trará surpresas imprevisíveis para alguns signos do zodíaco.

É importante lembrar que no último dia 30 de abril aconteceu um eclipse solar, que agiu como uma ‘virada de chave’ na vida de milhares de pessoas e esse cenário será ainda mais impulsionado com o novo evento astronômico.

O planeta Júpiter em áries trará respostas que ficaram ocultas por bastante tempo, segurança e mais ação. Com isso, a disponibilidade para se entregar numa nova relação será maior.

No entanto, é bom estar atento às ações do Mercúrio retrógrado. Elas podem trazer algum ex de volta para o presente e existem as chances disso não dar nada certo. Fique de olho!

4 signos que vão viver um amor intenso e precisam se preparar para não sofrer:

1. Touro

Os taurinos estão vivendo grandes momentos de transições devido ao Sol nesta casa. Inclusive, os eclipses estão clareando cada vez mais as ideias dessas pessoas.

Para a sorte deles, um grande amor está cada vez mais próximo e decidido a ficar de vez na vida do taurino.

Mas vale ressaltar que todo cuidado é pouco no quesito ‘expectativas’. É fundamental ir devagar, escutar mais e analisar os dois lados da moeda. E uma dica: fuja do seu ex! Com certeza ele estará te rondando novamente.

2. Virgem

As pessoas regidas por virgem têm fugido desenfreadamente de relacionamentos há algum tempo, porém uma pessoa chegará para dar uma sacudida nesse cenário, os deixando surpresos.

É claro que existe a necessidade do autocuidado, entretanto correr de relacionamentos não é a melhor opção.

Seja menos crítico, mas mantenha os olhos abertos para não serem magoados novamente. E uma dica do horóscopo: curtam este momento transitório, pois será uma fase extremamente marcante.

3. Sagitário

Apesar do histórico crítico, os sagitarianos terão um grande amor para vivenciar num futuro próximo. E calma, a pessoa virá para somar e não abalar a sua ‘vidinha de balada’.

Tranquilizem os corações e dêem um passo de cada vez. Um amor tranquilo e aconchegante pode ser tudo que um sagitariano sonha e está a poucos metros de distância.

4. Capricórnio

Por último, mas não menos importante, os capricornianos finalmente serão agraciados pelos astros e receberão grandes chances de viver um amor verdadeiro.

Desfocar do trabalho um pouco, focar no autocuidado e ponderar melhor os objetivos são importantes passos, nesse Mercúrio retrógrado, a serem seguidos.

Depois disso, pode ser que o verdadeiro amor dos capricornianos apareça sutilmente e traga uma nova chama para esses corações gelados.

