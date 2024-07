Abertas inscrições para curso técnico gratuito e a distância

Pedro Ribeiro - 18 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Atualmente, o cenário profissional está cada vez mais competitivo.

Por isso, um curso técnico pode ser uma excelente forma de você se destacar e aumentar suas chances de conseguir uma boa vaga de emprego.

Melhor ainda se essa capacitação for gratuita e online, para ser feita quando e onde quiser.

Além de alavancar a sua carreira, esse tipo de formação faz com que os alunos desenvolvam habilidades específicas que garantem uma rápida empregabilidade.

Se você está procurando isso para o seu sucesso profissional, aqui vai uma excelente notícia: o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) abriu mais de 280 vagas de cursos técnicos gratuitos e a distância!

O IFNMG é uma instituição de ensino superior e técnico que possui polos em várias cidades de Minas Gerais.

Por meio do Edital, o Campus Arinos abre as inscrições para 287 vagas em Cursos Técnicos Subsequentes ou Concomitantes, para o segundo semestre do ano de 2024 na modalidade a distância – EAD.

Dessa forma, o Instituto espera preencher as vagas em aberto.

Modalidades dos cursos técnicos EAD do IFNMG:

Curso Técnico Subsequente: Para estudantes que já concluíram o Ensino Médio

Curso Técnico Concomitante: Destinado aos candidatos que estejam na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.

As inscrições estarão disponíveis entre os dias 04 a 28 de julho de 2024, sendo totalmente gratuitas. Para se inscrever clique aqui.

Os candidatos serão classificados obedecendo à ordem de inscrição, baseada na data do envio do formulário.

A classificação final será anunciada no site do Instituto, em ordem decrescente da pontuação do candidato.

Para mais informações, consulte o site do IFNMG.

Outras oportunidades

Além dos cursos técnicos, a instituição também está disponibilizando vagas em oito polos de maneira presencial, confira:

Arinos: Administração (25) e Agronegócio (18);

Administração (25) e Agronegócio (18); Buritis: Técnico para Informática (17), Administração (CR) e Agronegócio (02);

Técnico para Informática (17), Administração (CR) e Agronegócio (02); Cabeceira Grande : Agronegócio (26);

: Agronegócio (26); Cabeceira Grande – Palmital: Administração (03);

Administração (03); Flores de Goiás: Técnico em Informática para Internet (03), Administração (CR) e Agronegócio (CR);

Técnico em Informática para Internet (03), Administração (CR) e Agronegócio (CR); Formoso: Técnico em Informática para Internet (03) e Agronegócio (50);

Técnico em Informática para Internet (03) e Agronegócio (50); Lagamar : Agronegócio (20), Administração (05);

: Agronegócio (20), Administração (05); Riachinho: Técnico em Agropecuária (33);

Técnico em Agropecuária (33); Urucuia: Agronegócio (29), Agropecuária (27) e Técnico em Informática para Internet (26).

