Goiás registra o maior número de vendas no varejo do Brasil em março

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que Goiás teve o maior crescimento nas vendas de varejo no país durante o mês de março.

O relatório divulgado nesta terça-feira (10), apontou que o estado conquistou uma alta de 3% nas vendas no período analisado, sendo considerada a maior desde o inicio do ano.

Já no Brasil, o volume de vendas do comércio varejista teve um crescimento de 1% durante março, sendo a terceira alta consecutiva de 2022.

De acordo com o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o período marca a recuperação dos estabelecimentos após as constantes quedas registradas durante a pandemia da Covid-19.

“A trajetória vinha sendo claudicante, irregular. Esses três meses de alta significam um trimestre forte, embora os crescimentos ainda não sejam homogêneos entre todas as atividades”, explica.

O momento também simboliza uma recuperação no estado após as sucessivas baixas ocorridas no mesmo período do ano anterior.

Vale ressaltar que entre maio e agosto de 2021, Goiás registrou um volume negativo em vendas chegando à – 5,8% e tendo que aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.