Sofre com refluxo? Saiba o que fazer para evitá-lo

O refluxo gastroesofágico, popularmente conhecido como azia, é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago em direção à boca, isso acontece quando o músculo e esfíncteres que deveriam impedir que o ácido do estômago saia do seu interior não funcionam de forma adequada.

A dor e inflamação constante da parede do esôfago acontece porque a mucosa não está preparada para receber substâncias ácidas e irritantes. Além da dor notada pela sensação de queimação, sintomas como arroto, indigestão, tosse seca frequente e até infecções de vias aéreas superiores de repetição podem estar relacionados.

É importante ficar atento aos fatores de risco, principalmente quem já sofreu com a doença. Esses fatores podem contribuir para o surgimento do refluxo, portanto, é sempre bom evitar refeições volumosas antes de deitar-se, ingestão de alimentos como café, chá preto, chá mate, chocolate, molho de tomate, comidas ácidas, bebidas alcoólicas e gasosas em excesso.

Além do tratamento medicamentoso, controlar a alimentação é fundamental para melhorar o quadro do refluxo. Excluir os alimentos associados aos fatores de risco citados acima é o primeiro passo. Ademais, é preciso manter uma dieta com menor quantidade de gorduras, fracionar as refeições em menor volume, evitar o consumo de líquidos durante as refeições e garantir que a última refeição do dia seja feita, no mínimo, 3 horas antes de se deitar, para evitar que o conteúdo do estômago volte para a boca.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

