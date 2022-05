Murilo Huff dá nova chance ao amor e confirma romance com médica de Goiânia

O cantor Murilo Huff, 26 anos, ex-namorado de Marília Mendonça, parece ter encontrado um novo amor. A nova paixão é a médica goiana Nicole Melo.

Conhecida nas redes sociais como Nick Melo, a moça tem se encontrado com o sertanejo já há algum tempo. Inclusive, esteve presente na gravação do último dvd do cantor, ao lado de amigos e familiares dele.

As informações da assessoria é que o romance ainda é prematuro e o qualificam apenas como um affair. Murilo, com toda discrição, disse estar solteiro, no entanto, não teria problema em assumir um relacionamento.

“Com certeza assumirei se um dia estiver num relacionamento. Mostro o que eu quiser, na hora que eu quiser, e, claro, sempre com respeito aos fãs e quem gosta do meu trabalho”, disse o artista à UOL.

Huff ainda faz questão de reafirmar que o respeito e amor pela ex-companheira, Marília Mendonça, que faleceu há seis meses, continuam intactos e o cuidado pelo filho Léo é a prova disso.

Veja as fotos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nicole Melo (@nickmelo)