Já foi em um motel? Para muitas pessoas, ir nesse estabelecimento é um grande tabu e, acredite, muita gente tem curiosidade, mas não frequenta este local por puro receio.

A grande verdade é que essas suítes do amor possibilitam descobertas, emoções e muito romance a dois. Veja agora algumas curiosidades sobre os motéis!

6 curiosidades que quem nunca foi a um motel morre de vontade de saber:

1. Esqueça a vergonha

Se você nunca foi a um motel por medo de ser visto, tire isso da sua mente!

A primeira coisa que os funcionários aprendem é a descrição. Por isso, o maior contato que você vai ter com alguém é na entrada, na hora de pedir uma suíte. Mas mesmo assim, você nem chega a ver o rosto dessa pessoa.

2. Acabe com o receio da sujeira

Agora se sua preocupação é com a sujeira, fique tranquilo!

A atenção principal entre os empresários donos desses estabelecimentos é manter a ordem e higiene em cada quarto.

3. Não há problemas em chegar de Uber

Caso você nunca tenha ido ao motel porque não possui carro, saiba que isso não significa nada.

Não há problemas em ir de Uber ou de táxi, você não será o primeiro nem o último a fazer isso.

4. Use o serviço de quarto

Outro ponto que você deve deixar a timidez de lado é na hora de pedir algum serviço de quarto.

Seja para pedir comida ou uma toalha que for, não há contato direto com atendentes. Tudo é deixado por uma portinha.

5. Aproveite a hidromassagem

A maioria dos motéis oferecem hidromassagem nos quartos e caso você fique com medo ou até mesmo com “nojo” de usar, pode se despreocupar!

Está dentro do protocolo dos motéis uma boa higienização das banheiras, entre um casal e outro.

6. Dê um up na relação

Por último e não menos importante, ir para o motel é um momento único na vida do casal!

Aproveite essa ocasião para curtir a dois e dar um up na relação. O que acontece no motel fica no motel!

