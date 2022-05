Desde a criação dos primeiros eletrodomésticos, a vida de qualquer pessoa ficou mais fácil. Magicamente, nós temos máquinas que cortam frutas, lavam nossas roupas, guardam mantimentos, aquecem ou esfriam o ambiente, e até mesmo aparelhos que limpam o chão. Em meio a tantas funcionalidades e benefícios, essas modernas máquinas possuem um defeito: consumo excessivo de energia. Veja as que mais consomem!

6 eletrodomésticos que estão fazendo a sua conta de energia vir cara no final do mês:

1. Ar-condicionado

Há uma estimativa que existem mais de 28 milhões de ar-condicionados instalados por todo Brasil. Mas tem um porquê: moramos em um país tropical, muito quente e esse eletrodoméstico consegue esfriar o ambiente. O problema é que ele consome grandes quantidades de energia, principalmente quando precisa climatizar grandes áreas.

2. Aquecedores

Ao lado dos ar-condicionados, temos os aquecedores que poderiam ser os campeões de consumo. Todavia, são raras as casas brasileiras que possuem esse aparelho, além de não ficarem ligados por muito tempo onde estão instalados. Por conta da falta de isolamento, essa máquina acaba tendo muito trabalho e consumindo mais energia.

3. Chuveiro elétrico

Não é segredo para ninguém que o chuverio elétrico é um vilão na conta de energia. Segundo analistas, a melhor escapatória para fugir desse rombo no seu bolso é evitar de usar o chuveiro em altas temperaturas.

4. Fogão elétrico

O seguro e prático fogão elétrico, quando usado sem controle, pode estar roubando sua energia. A recomendação é controlar cuidadosamente o tempo de uso desse dispositivo e buscar alternativas.

5. Geladeira

Talvez esse seja um dos únicos aparelhos que consomem energia 24 horas todos os dias do mês. Tudo isso por conta da sua importância em manter todos os alimentos conservados. De acordo com especialistas, a melhor saída para poupar energia é investindo em dispositivos mais novos.

6. Freezer

Por fim, temos os freezers que, ao lado das geladeiras, ficam ligados o tempo todo e, para quem tem em casa, já sentiu o peso no bolso. Para economizar com o freezer é necessário verificar o isolamento do aparelho e tomar cuidado para não deixá-lo em cômodos muito quentes.

