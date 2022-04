Alguns alimentos frescos, em especial, não devem ser armazenados na geladeira. Entretanto, saiba que isso não é uma regra, apenas nos referimos a alguns alimentos que perdem suas propriedades quando estão no frio. Por isso, conheça agora alguns alimentos que jamais devem ser guardados na geladeira!

6 alimentos que jamais devem ser guardados na geladeira:

1. Cebola

Vamos começar pela cebola, que sempre colocamos na geladeira com a falsa ideia de que ela durará mais. A verdade é que é muito melhor conservada em ambientes secos e escuros, como na despensa ou em caixas de madeira. Se guardada na geladeira, basicamente, após algum tempo, a cebola perde a crocância e murcha.

2. Mel

Muita gente costuma guardar o mel no eletrodoméstico para mantê-lo livre das formigas. Mas entenda que lá dentro ele perde suas propriedades, isso vai engrossá-lo e cristalizá-lo. Veja bem, o mel é um alimento totalmente natural que praticamente não estraga.

3. Tomate

Aqui vem mais um alimento que nos engana ao acharmos que em ambientes frios ele vai se conservar mais. A baixa temperatura além de alterar o sabor do tomate, reduz as suas propriedades benéficas. Além disso, faz o fruto se deteriorar mais rapidamente.

4. Pão

É muito errado manter o pão na geladeira o pão! Isso porque, dentro do eletrodoméstico faz ressecar ele. Se você quer uma dica, opte por congelar e depois esquentar na AirFryer, fica novinho e em folha!

5. Bananas

Assim como o abacaxi e o mamão, a geladeira só traz danos. Baixas temperaturas anulam as enzimas que fazem a banana amadurecer, fazendo com que sua polpa fique pastosa e sua casca escureça com mais facilidade. A dica é, deixe as frutas em local fresco e com pouca luz. Outra alternativa é congelá-la.

6. Azeite

Por último viemos com esse alimento que não é fresco, mas faz parte do grupos dos naturais. Resumidamente, os azeites se contaminam com o cheiro dos demais alimentos. E para completar, a baixa temperatura pode talhar, alterando os componentes do azeite, mudando seu gosto, consistência e o aspecto.

