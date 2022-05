Shoppings concluem balanço do Dia das Mães com alta de 4% ante 2019

(FOLHAPRESS) – Os shoppings divulgam nesta sexta-feira (13) o levantamento anual das vendas no Dia das Mães com um crescimento real de 4% em relação a 2019, superando as vendas pré-pandemia na data pela primeira vez, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers).

O número supera a projeção inicial do setor, que previa um avanço de 2,5%. Na comparação com o ano passado, a alta foi de 16%, descontando a inflação.

Apesar do resultado, o tíquete médio gasto pelos consumidores ficou em R$ 198, abaixo dos R$ 250 projetados para este ano e dos R$ 213 registrados em 2021, diz a Abrasce.

Os estabelecimentos temiam o impacto da inflação e do desemprego na data, de acordo com levantamento feito pela entidade no início do mês.

Os shoppings movimentaram R$ 5,3 bilhões na semana entre 2 e 8 de maio, segundo a Abrasce.