Não demorou muito tempo para o cachorro ganhar o título de melhor amigo do homem. Afinal, esses peludos além de brincalhões e muito animados, são extremamente fiéis ao seu tutor e fazem de tudo por ele.

Quem tem um cão, com certeza vai se identificar: Quem é o morador da sua casa que fica mais feliz com a sua chegada depois de um dia fora? Sim, é o seu cachorrinho!

Foi pensando nessa amizade sincera que hoje listamos alguns sinais para quem estiver com dúvidas, passar a ter certeza que seu cachorro realmente é um amigo de verdade!

6 sinais que revelam seu cachorro é realmente seu melhor amigo:

1. O olhar

Vamos começar por esse sinal aqui: o olhar!

No mundo selvagem, é muito raro um lobo ou um leão olhar nos olhos das pessoas por espontânea vontade.

Bom, mas os cachorrinhos não veem problema nisso. Existe até um estudo japonês que afirma que durante a troca de olhar com o tutor, o organismo do pet libera oxitocina.

A oxitocina é o famoso hormônio do amor e bem-estar. Por isso, não é atoa que o seu cachorro te encara, saiba que isso é um baita sinal de amor!

2. Sentir seu cheiro

Qualquer animal possui instintos olfativos de cheirar lugares, presas e o que veem pela frente. Mas se tratando dos cachorros domésticos, esse instinto vai muito além da natureza!

Se seu pet gosta de te cheirar, saiba que ele possivelmente está associando o seu cheiro ao prazer.

De acordo com o site Petz, ao sentir o cheiro de seu tutor, a área do cérebro do cachorro ligada à recompensa é acendia, o que não acontece com outros cheiros.

3. Bocejar

Se você está achando esse tópico estranho, não se preocupe, vamos esclarecer!

Por mais que o bocejo seja contagioso, quando se trata dos cachorrinhos, eles têm mais chances de bocejar simultaneamente com seus tutores do que com pessoas estranhas.

Isso porque, tudo não passa de um sinal de afeto.

4. Você é o porto seguro

Voltando novamente para o meio selvagem, na natureza quando um animal está em apuros e com medo, eles tendem a fugir.

Logo, se seu amigão peludo te procura quando está aflito, saiba que ele confia muito em você. Nesse momento, busque formas de confortá-lo!

5. Ele sabe quando você está triste

Acredite se quiser, mas a convivência com seu pet faz com que ele te conheça tão bem quanto você o conhece.

Estudos mostram que os cães conseguem saber quando estamos tristes ou felizes.

E não para por aí, eles tendem a ser empáticos, ficando mais quietinhos, por exemplo, quando percebem estamos tristes, ou mais eufóricos ao ver que o tutor está alegre.

Quer uma prova de amor maior que essa?

6. Ele dorme tranquilo ao seu lado

Para qualquer ser vivo, o momento do sono é a hora de maior vulnerabilidade.

Na natureza mesmo, os animais costumam dormir em bando para proteção do cada indivíduo.

Mas na sua casa, seu cachorro vai buscar a segurança e a tranquilidade necessárias em seus tutores.

