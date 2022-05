Já sabemos que dá para esquentar comida no micro-ondas, estourar pipoca, fazer bolos e até mesmo fazer algumas refeições dentro do eletrodoméstico.

Mas para além disso, essa maravilha aqui nos possibilita a fazer muitas coisas úteis em nosso dia a dia, veja conosco!

6 utilidades além de esquentar comida que todo micro-ondas têm e a maioria das pessoas não sabem:

1. Remover adesivos

Sabe aqueles adesivos em embalagens, selos em envelopes e fitas adesivas, que você tenta por tudo removê-los sem estragar os itens?

Bom, da próxima vez coloque uma gota de água em cima do adesivo e em seguida coloque o item entre 10 e 15 segundos no micro-ondas, vai sair intacto!

2. Desinfetar esponjas

Aqui você desinfeta tanto a esponja da cozinha, quanto a de maquiagem.

Para isso, basta colocar a sua esponja suja na água e logo em seguida no micro-ondas por 60 segundos.

Essa tática não vai deixar seu objeto novo e em folha, mas vai matar os milhares de germes e bactérias.

3. Batata frita

Por essa você não esperava, não é mesmo?

As fritas no micro-ondas ficam deliciosas e tão saudáveis quanto na Airfryer.

Para isso, corte algumas batatas em formato chips e coloque-as no microondas por três minutos.

Em seguida, vire as batatas e repita o processo. Em poucos minutos você terá suas batatas fritas sem usar uma gota de óleo.

4. Descascar alho

Descascar alho talvez seja um dos processos mais chatos dentro da cozinha, além de deixar nossas mãos com cheirinho específico.

Mas agora os seus problemas acabaram! Coloque os dentes de alho no micro-ondas por 15 segundos e pronto, agora as cascas saem como um passe de mágica!

5. Espremer frutas

Esse tópico aqui é exatamente para aquele momento em que você vai espremer o limão ou laranja e eles estão duros para caramba.

Para facilitar a nossa vida, coloque-os no micro-ondas entre 10 a 15 segundos e ficará mais fácil de tirar o caldo da fruta.

6. Nozes torradas

Por último, se você achava que nozes só ficavam torradinhas e crocantes no forno, você estava enganado!

Coloque algumas nozes no micro-ondas com óleo e deixe por um minuto, faça o processo algumas vezes e vá conferindo se já está no ponto que você quer.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!