Ela se perdeu do pai ainda criança e reencontrou família após 60 anos de sofrimento

Seis décadas após ter se perdido do pai, a cabeleireira Maria Helena da Silva Graves conseguiu reencontrar os irmãos, nesta sexta-feira (13), em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás.

O tão aguardado reencontro foi possível pois um dos sobrinhos de Maria decidiu contratar um detetive para conseguir encontrar os parentes. O contratado logo encontrou os endereços e eles viajaram por 15h para realizar o sonho da tia.

Na época em que ocorreu o desencontro, em 1962, a cabeleireira morava com a família em Quirinópolis, mas foram acompanhar a mãe que precisava passar por um tratamento médico em São José dos Campos (SP).

Na viagem, ela e outras duas irmãs acabaram se perdendo do pai por alguns instantes e foram levadas até um orfanato. Em entrevista emocionada ao G1, ela contou os difíceis momentos que viveu após o acontecimento.

“Fui criada como órfã, sofri muito. Passei fome, passei frio, mas quando vi eles eu falei: “Tenho família””, relembrou.

Depois de 60 anos sem notícias do genitor e longe de todos, Maria Helena pôde enfim encontrar os cinco irmãos, que contaram para ela que o pai faleceu há cerca de seis anos, mas nunca deixou de sonhar com o momento em que veria novamente as filhas.

“Ele falava que sentia falta, que chorava muitas vezes. Ele foi lá para buscar as meninas, mas [não as encontrou]”, afirmou Lúcia Brandão, uma das irmãs para o G1.

Agora, novamente unidos, a família espera emocionada pela chegada das outras duas, que também se perderam na viagem e por isso, cresceram em São Paulo.