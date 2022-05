Em Anápolis, pais trancaram garotinha dentro de carro na madrugada para beber

Na madrugada deste sábado (14), um casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis após deixar a filhinha, de 04 anos, trancada dentro do carro enquanto bebiam em uma distribuidora, na Avenida Pedro Ludovico.

O Portal 6 apurou que tudo aconteceu por volta de 01h, quando policiais militares estavam realizando uma abordagem no estabelecimento e iniciaram uma busca pessoal no homem, de 31 anos.

A mulher dele, de 30, teria então começado questionar o trabalho dos agentes. Eles ainda solicitaram que aguardasse em outra área, mas a situação só piorou e ela proferiu vários xingamentos.

Posteriormente, no momento da busca veicular, os militares foram surpreendidos ao perceber que, dentro do carro do casal, havia uma garotinha trancada, dormindo, com todos os vidros fechados.

Aos policiais, o pai confessou que tinha saído com a esposa para os dois ingerirem bebidas alcoólicas e, por isso, deixaram a menininha sozinha no veículo.

O Juizado da Infância e Juventude precisou ser acionado para ir ao local e os pais da criança foram levados para a delegacia.

Eles deverão responder por abandono de incapaz, sendo que a mulher ainda poderá ser responsabilizada por desacato.