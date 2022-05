Homem conquista Anápolis após atitude para proteger esposa que havia acabado de ganhar bebê

O ato de amor de um papai de Anápolis ganhou enorme repercussão em grupos de redes sociais da cidade, e até mesmo de outros países.

Elder de Freitas Ribeiro decidiu colocar um cartaz na traseira do carro, pedindo para que outros motoristas tivessem paciência, pois ele estava com a esposa que tinha acabado de fazer uma cesariana.

A atitude sensível logo virou alvo de admiração. Ao Portal 6, ele contou que tomou a decisão de colocar o aviso no carro para evitar que outros motoristas ficassem irritados.

Isso porque ele estava dirigindo mais devagar para a esposa não sentir dor, como já havia ocorrido após o primeiro parto.

Segundo ele, o primeiro filho nasceu no início da pandemia da Covid-19. Na época, o casal não podia ficar no hospital enquanto o bebê estava internado e precisavam ir até lá por diversas vezes. Devido aos buracos nas ruas, ele dirigia com calma, o que deixava os demais condutores estressados.

“Todas as vezes que estávamos indo ou voltando, os motoristas passavam buzinando e por diversas vezes xingando ou dizendo alguma ofensa”, lembrou.

“Agora, com o nascimento da minha segunda filha, eu resolvi fazer o cartaz para os outros motoristas entenderem o motivo de eu estar andando devagar, porque cada ‘bacada’ na rua é uma dor no corte da minha esposa”, completou.

Devido a atitude, Elder disse que diversas pessoas que passavam por ele e viam o cartaz, o parabenizavam pela atitude e paravam para tirar fotos. Mas o que ele não imaginava, era que iria viralizar.

“Eu fiquei surpreso, porque teve gente até lá do Japão me marcando. Gente de Catalão, que é minha terra natal, e gente aqui de Anápolis”, contou.

Com a sensibilidade que o marido teve em relação as dores que sentia, a esposa, que já está bem em casa com a filhinha, ficou grata pela forma como ele agiu.

A pequena Leonora nasceu na última quarta-feira (11), apenas uma semana após a avó falecer. Sentindo a perda da mãe, Elder compartilhou que a mãe ficaria muito orgulhosa com a decisão que ele tomou.

“Acho que minha mãe teria ficado orgulhosa de mim, ela faleceu terça-feira passada e nem conheceu a netinha. Agradeço a ela por ter me ensinado desde criança a como tratar uma mulher”, disse.