Existem coisas em nossa casa que possivelmente podem explodir a qualquer momento. Parece um pouco assustador pensar nisso (ou perturbador), mas a verdade é que esses itens estão por aí e são inflamáveis.

Veja bem, você com certeza já guardou comida em potes, por exemplo. Pois é, essa refeição pode inesperadamente explodir e fazer a maior sujeira na sua geladeira.

Mas não fique paranoico, vamos te explicar e citar mais exemplos!

6 coisas que podem explodir a qualquer momento e você provavelmente tem em casa:

1. Comida dentro de potes de plástico

Vamos partir desse exemplo que já citamos.

É muito comum, depois do almoço ou jantar, sobrar comida e guardarmos em vasilhas de plástico dentro da geladeira para comermos em outro momento.

O que acontece é que essa comida acaba liberando gases em decomposição, que quando acumulados podem explodir a tampa. Aí já viu, né? É sujeira na certa!

2. Cerveja

Quem nunca colocou cerveja no congelador para gelar mais rápido?

Pois é, esse ato além de congelar a bebida, ainda corre o risco dela explodir dentro do freezer e acabar com seu churrasco.

Opte por deixá-la apenas na geladeira ou não deixá-la muito tempo no congelador.

3. Aerossóis

Antes de comprar um produto aerossol, como um desodorante, sempre somos bem avisados de que é um produto inflamável.

Ok, mas quando esse produto explode, afinal de contas? Experimente deixá-lo muito tempo exposto no sol, a explosão é tão forte que pode até destruir as coisas ao seu redor e o que atingir.

4. Baterias

Sabe a bateria do seu carro, celular, notebook ou qualquer outro aparelho eletrônico? Eles são em grande escala possíveis causadores de explosão.

Isso acontece devido ao superaquecimento, que decompõe os componentes químicos e provocam as reações.

Para termos uma ideia, as baterias são capazes de suportar temperaturas de até 60 °C, acima desse limite há possibilidades de explosões.

5. Fossa séptica

Não são todas as casas que possuem fossas, especialmente as fora do interior.

Mas para as que têm, saiba que esse lugar onde ficam armazenadas todas as nossas necessidades é uma grande estufa de gás metano.

Então, dá para deduzir que elas são um péssimo lugar para fumar cigarro ou atear fogo, já que pode causar uma baita explosão.

6. Disjuntores

Por último, toda causa possui disjuntores, correto?

Mas a questão é que se na sua tiver um painel de energia grande, fica mais fácil ter um curto-circuito e sobrecarregar os disjuntores, causando a temida explosão.

