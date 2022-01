Um dos principais itens da cozinha, a panela de pressão pode ser uma aliada bastante importante na hora de preparar alimentos. Entretanto, ao mesmo tempo em que pode ser útil, ela também pode se tornar vilã.

Entre as vantagens do utensílio estão o menor tempo para cozinhar alimentos e, consequentemente, o menor uso do gás de cozinha.

Entretanto, é necessário tomar cuidado, pois a explosão da panela de pressão é um acidente doméstico que ocorre com alguma frequência.

Por isso, preparamos uma lista com alguns sinais de que ela pode explodir a qualquer momento e causar diversos transtornos.

6 sinais de que a panela de pressão da sua cozinha pode explodir a qualquer momento

1. A válvula não funciona corretamente

A válvula é aquele dispositivo que fica na tampa da panela e regula a pressão. Caso ela não esteja funcionando de maneira satisfatória, acidentes podem ocorrer.

2. A borracha de vedação não está mais tão firme

Outro indício de que ela pode explodir é a vedação da borracha que fica na tampa. Caso ela esteja frouxa, é hora de trocar a borracha ou até mesmo a panela.

3. Não a deixe muito tempo no fogo

Por cozinhar os alimentos de maneira mais rápida, é necessário redobrar a atenção ao manusear o item. Então fique de olho aos sinais da válvula de pressão.

4. Cuidado com a quantidade de itens que coloca na panela

Da mesma forma que é uma grande aliada na cozinha, caso o utensílio esteja acima do limite, pode se tornar um problema. Portanto não coloque mais de 2/3 de alimento ou água.

Caso a quantidade seja excedida, existe a possibilidade do entupimento das válvulas e a explosão como resultado.

5. Espere a pressão sair da panela

Ao terminar de trabalhar, o item precisa de descanso, portanto deixe a pressão sair. Caso queira acelerar o processo, é recomendável colocar o utensílio debaixo d’água.

6. Limpe as válvulas de pressão

Por fim, uma dica de manutenção que vai evitar acidentes. Limpe as válvulas sempre que possível, essa medida vai evitar o entupimento.

