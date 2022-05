Homem tem a cabeça arrancada em grave acidente no interior de Goiás

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na madrugada deste domingo (15), na GO-139, entre os municípios de Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro.

O Portal 6 apurou que Rogério da Silva Ribeiro, de 47 anos, estava em uma Saveiro, quando colidiu na traseira de um caminhão, que estava parado no acostamento da pista.

O impacto da batida foi tão grande que Rogério teve a cabeça arrancada. Além dele, outra pessoa que estava a bordo do veículo ficou ferida.

A Saveiro na qual ele estava ficou completamente destruída após a colisão, enquanto o caminhão sofreu poucas avarias.

A perícia foi solicitada no local do acidente para a realização do exame cadavérico.