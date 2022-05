Liberada venda de ingressos para show exclusivo de Zezé di Camargo em Anápolis

Está liberada a venda de ingressos para o show exclusivo do sertanejo Zezé di Camargo, que acontecerá no dia 11 de agosto, no Centro de Convenções de Anápolis. O evento é organizado pela Nobel.

Em publicação nas redes sociais, o proprietário Werlan Moura explica que haverão cinco áreas disponíveis: mesa prata; mesa ouro; mesa platinum; camarote e área vip.

Independentemente da escolha, o open bar será o mesmo para todas, contendo cerveja Black Princess, água e refrigerante.

Os valores promocionais podem ser divididos em até três vezes nos cartões, sem juros, e estão aptos a sofrerem alterações, caso os lotes sejam esgotados.

De acordo com a Nobel, a mesa prata, com capacidade para quatro pessoas, será R$ 1.200; a mesa ouro, R$1.600; e a mesa platinum, R$ 2 mil.

Já o camarote, com capacidade para oito pessoas, tem o valor de R$ 2.800, enquanto a área VIP ‘É o amor’ valor individual de R$ 150.

Show solo

O cantor Zezé di Camargo desenvolveu o projeto ‘Rústico’ durante a pandemia, enquanto esteve isolado em sua fazenda em Araguapaz.

Em março deste ano, ele afirmou no Altas Horas que este era o momento de respirar novos ares e que estaria empenhando neste novo estilo de vida rústico.

“Não convivi com ninguém da minha família o tanto que eu convivi com o Luciano. Chega uma hora que precisa dar um respiro para o outro. Nós não somos um exemplo de união, magina”, disse.