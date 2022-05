Maranhense que veio tentar a vida em Goiânia morre misteriosamente após cinco meses

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso de um homem que saiu do Maranhão para Goiânia tentar a vida, mas acabou morrendo misteriosamente, após ser esfaqueado.

O Portal 6 apurou a situação, ocorrida neste domingo (15). Por volta das 05h30, uma testemunha que passava pela rua CP 33, no Conjunto Primavera, viu a vítima caída no chão, rodeada por muito sangue e decidiu chamar os agentes policiais.

Identificado como Enoque Conceição Sousa, o maranhense de 36 anos havia se mudado a cerca de cinco meses para a capital goiana e estava morando na casa de um colega, que trabalhava com ele como peão de obras.

Na mesma madrugada do incidente, por volta das 02h, a vítima teria aparecido na residência do companheiro de profissão e juntou uma mala com os pertences, afirmando que deixaria o local.

Já pelas 05h, uma testemunha teria visto Enoque passar na rua do crime, bastante embriagado e possivelmente saindo de uma festa que acontecia em uma chácara pela região.

Em seguida, ela afirmou que dois homens, aparentemente jovens, teriam ido na mesma direção e voltado correndo pouco tempo depois. No entanto, não foi possível identificar quem eles eram e se carregavam potenciais armas do crime em mãos.

Conforme o relato de colegas de Enoque, ele não tinha parentes em Goiânia e enfrentava um grande problema com álcool. Além disso, uma semana antes, no dia 06 de maio, a vítima teria contado uma história suspeita.

Isso porque ele perdeu todo o salário – que havia acabado de receber – e o celular, após ser convidado por homens recém-conhecidos em uma obra para ir em uma festa onde haveria “bebidas e mulheres”.

A vítima ainda teria comentado para os companheiros que esses indivíduos seriam perigosos e que “mexiam com droga”.

O Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local do crime e recolheu o corpo de Enoque.