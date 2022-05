Existem alguns signos que combinam perfeitamente e podem conseguir a dádiva de viver um amor tranquilo, recheado de boas experiências e conexão.

A compatibilidade pode ter mais a ver com estilos de vidas parecidos, costumes, jeitos de lidar com os problemas semelhantes, tornando-os complementares.

Mas vale ressaltar que pessoas muito iguais tendem a ter mais conflitos por parecerem demais e não se aguentarem. Um exemplo é: dois indivíduos de personalidade fortes se relacionando e nenhum ceder durante os conflitos.

O ideal é que haja um consenso e um equilíbrio para que a relação seja fortalecida cada vez mais. Conheça os signos mais compatíveis do zodíaco, no campo do amor!

6 signos que combinam perfeitamente e precisam dar match:

1. Peixes e câncer

Os dois signos mais emotivos e apaixonados do zodíaco formam um casal extremamente apaixonado e isso pode dar muito certo.

São signos parecidos e ambos regidos pelo elemento água. No entanto, por serem parecidos demais, podem acabar se machucando, caso deixem as emoções tomarem conta da relação por completo.

É preciso ter um equilíbrio e saber resolver os problemas com um pouco de razão. No mais, é uma combinação que daria um match extremamente ‘amorzinho’.

2. Aquário e libra

Completamente o oposto da primeira dupla, os aquarianos e librianos podem dar muito certo pelo jeito livre e desapegado de viver.

Ambos adoram curtir com os amigos e priorizam muito a vida social, ou seja, serão parceiros incríveis para todos os rolês.

E o libriano ainda trará as doses necessárias de romantismo, enquanto o aquariano fará de tudo para que a relação não entre em rotina e seja cada vez mais fortalecida.

3. Virgem e capricórnio

Esses dois signos regidos pelo elemento terra são bastante parecidos também: racionais, pé no chão, arquitetos das melhores situações, organizados e exatos.

Rotinas e valores parecidos são fatores que contribuem para essa combinação. O único problema seria a falta de expressão.

Ambos costumam ser mais secos no quesito relacionamento e deverão se esforçar para que o match dê certo. A dica sempre para esses terrosos é que abram mais o coração e falem mais de amor.

