Anápolis é uma cidade de potencial e quem ama não quer sair daqui

Divulgada em abril, a quinta edição do Índice de Cidades Empreendedoras, realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em parceria com a Endeavor, colocou novamente Anápolis entre as 100 melhores para se empreender no país.

Está na 55ª posição e mais bem posicionada que Aparecida de Goiânia, que aparece em 65ª. Me preparo muito para sempre estar compreendendo nossa cidade, nossos problemas e as possíveis soluções. Após ver esse resultado, fiquei não somente feliz, mas esperançoso.

Vejam amigos: apesar da pandemia e da crise econômica, as pessoas não desistiram de Anápolis e querem investir na nossa cidade.

E não desistiram por que? As pessoas amam essa cidade pela história que tem com ela e os vínculos que geraram com as pessoas que aqui vivem.

É o mesmo sentimento que eu, como anapolino, tenho com essa porção de terra. Aqui nasci, estudei parte da minha vida, depois de fazer faculdade e me especializar voltei, abri meu consultório, me casei, tive filhos lindos e aqui quero continuar vivendo.

Mas tenho um dever, entregar para Anápolis mais ainda do que de bom ela me deu e ajuda-la a resolver seus problemas e superar seus desafios.

Vamos conseguir porque não estamos sozinhos.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

