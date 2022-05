Construtora dá brinde para quem realizar cadastro em seu novo empreendimento

A Realiza Construtora estará com o stand de vendas do seu novo lançamento no Brasil Park Shopping, entre 11 de maio e 13 de julho, no piso 1 (próximo à Ri Happy).

Quem realizar o cadastro nesse período ganhará um brinde especial. O cadastro poderá ser feito pelo site ou no stand de vendas.

O Varandas Condomínio Clube será o 11º empreendimento da Realiza Construtora em Anápolis.

Ao longo de mais de 40 anos, a construtora já entregou mais de 25 mil imóveis e construiu mais de 1 milhão de m² em 4 estados do Brasil.

Seu novo empreendimento traz a liberdade de viver com conforto, bem-estar e segurança, perto de tudo. A localização é privilegiada, próximo ao Jundiaí.

São apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, plantas com conceito Full Open com integração total entre varanda, sala e cozinha, lazer incrível com 15 opções, tecnologia e sustentabilidade.

Passe no stand de vendas, garanta seu brinde e aproveite para agendar sua visita para conhecer de perto o decorado.