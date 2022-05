Homem é preso após dar tapa na cara da ex dentro do Uber, em Goiânia

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (15), em Goiânia, depois que agrediu a ex-namorada com um tapa no rosto.

O Portal 6 apurou que a vítima pediu um Uber depois de sair de uma festa. Porém, o ex-namorado dela apareceu e, segundo relatou, a coagiu a entrar no veículo.

Depois disso, o homem levou-a a um bar onde estavam alguns amigos. No trajeto, a mulher pediu ao ex-namorado que ele a levasse para buscar um transporte por aplicativo.

Ela tentou sair do carro do ex-namorado e entrou em um Uber, de acordo com a Polícia Militar (PM). O agressor, irritado, abriu a porta do veículo e desferiu um tapa no rosto da mulher.

O motorista de aplicativo acionou a PM, que prendeu o suspeito após abordagem na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

Os dois foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e para a Delegação Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que vai investigar o caso.

A vítima, inclusive, já havia conseguido medidas protetivas contra o homem depois que eles terminaram o relacionamento.

Agora, o suspeito vai responder pelo crime de lesão corporal.