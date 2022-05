IFG abre inscrições para 120 vagas gratuitas em três cidades de Goiás

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com 120 vagas abertas para cursos profissionalizantes. As oportunidades são voltadas a jovens e adultos que já terminaram o ensino médio em Goiânia, Jataí e Itumbiara.

As vagas ofertadas são para os cursos técnicos subsequentes em Eletrotécnica, sendo 30 delas para o câmpus da capital e 30 no de Itumbiara, e em Agrimensura, também com 30 para o câmpus de Goiânia e outras 30 para o de Jataí.

Os cursos possuem duração de dois anos e as aulas devem ocorrer presencialmente no local selecionado pelo aluno, no período noturno.

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita até o dia 22 de junho, por meio do site Estude no IFG, onde o candidato deve preencher um formulário de inscrição e o questionário socioeconômico.

O interessado precisa informar se deseja concorrer à vaga pelo sistema universal ou pela reserva, em que 50% das oportunidades são destinadas para alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas.

Neste último caso, na própria página do processo seletivo, o candidato precisará fazer o upload da documentação comprobatória exigida para a reserva até o dia 23 de junho e levar estes documentos presencialmente até o câmpus específico.

A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, ou por sorteio, caso o número de candidatos seja igual ou superior a 1,5 por vaga.

A data programada para o sorteio é 27 de junho. O evento, se ocorrer, será divulgado pelo Centro de Seleção para consulta dos participantes.

A prova, por sua vez, está agendada para o dia 31 de julho. A avaliação será de múltipla escolha, com 30 questões relacionadas à língua portuguesa e matemática.

Os locais de prova para cada câmpus escolhido serão divulgados no dia 28 de julho.