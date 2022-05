Pai e filho suspeitos de matar homem após briga de bar em Anápolis são presos pela polícia

Foram presos na manhã desta segunda-feira (16) pai e filho suspeitos do assassinato de um jovem em um bar na Avenida Universitária, em Anápolis, na noite de domingo (15).

Equipes da Polícia Militar (PM) localizaram o Peugeot 206 prata no qual os dois indivíduos estavam quando chegaram no estabelecimento e iniciaram as agressões.

O carro utilizado no crime estava na porta do bar da família, que fica ao lado do local onde o assassinato aconteceu.

Questionados pelos policiais, os dois confirmaram a briga com a vítima e alegaram que o jovem causava problemas no estabelecimento e teria, até mesmo, tentado comercializar drogas no local.

Os suspeitos disseram ainda que foram ameaçados pelo rapaz em outras oportunidades.

A polícia teve acesso a imagens de um circuito de câmeras da região que mostram os dois homens numa briga com a vítima. Posteriormente, um deles saca a arma a atira no abdômen do jovem, que fugiu e tentou se esconder numa faculdade do outro lado da Avenida Universitária.

O veículo utilizado no crime foi apreendido e os dois homens foram levados à Central de Flagrantes.

O crime está sendo apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).