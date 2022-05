Agenda Portal 6 chega com mais dicas culturais para curtir a semana em Anápolis

O Agenda Portal 6 está de volta em mais uma edição e agora com uma novidade, o programa será semanal, oferecendo o melhor da cultura para a semana dos anapolinos.

O produto conta com a apresentação e produção de Aglys Nadielle e Isabella Valverde, e é veiculado no canal do YouTube e nas redes sociais do Portal 6.

O destaque desta semana é para a grande festa que ocorrerá na cidade na sexta-feira (20). O evento denominado Santo Grau Fantasy contará com shows de Mc Kekel, Vinícius Cavalcante, 2 gether, entre outras atrações.

Nos cinemas, a fofa animação “Liga dos Superpetz” promete encantar a todos os pequenos e também os adultos.

Outra novidade é a dica de locais para curtir o dia em Anápolis. O primeiro local escolhido? Um barzinho que traz o charme de Pirenópolis para o município, a Casa Criola.

