Cansada de ser ‘chifrada’, empresária toma atitude que toda mulher traída gostaria: “não te quero mais”

Uma empresária viralizou nas redes sociais após deixar um cartaz ‘gentil’ para o companheiro, na lateral do carro do homem, solicitando que fosse buscar as coisas dele em casa. O caso aconteceu em Belém (PA).

A imagem foi divulgada no último domingo (15) e, no bilhete, Benedita Carvalho Lopes mandou o parceiro criar vergonha na cara e honrar pelo menos a amante – já que ela teria sido bastante desrespeitada.

“Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no s***?”, começou.

“Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite a moça… Ass: Naná.”, concluiu a empresária.

Muito bem resolvida, Benedita contou ao G1 que cansou da situação desgastante e, apesar de terem uma boa relação, principalmente no trabalho, agora terão de seguir os próprios caminhos.

“A gente se dava super bem, principalmente no trabalho. Aí aconteceu isso, né? Agora é cada um seguir o seu caminho e vida que segue para todos. Tanto para ele, quanto pra mim”, afirmou.

Ela ainda mencionou que não imaginou que tal ação teria tanto repercussão e que ficou assustada com o alcance: “eu fiz isso e pensei que só ele fosse ver. Nunca pensei que fosse ter essa repercussão”, disse Naná.

Nas redes sociais, a mulher se desculpou pelo ocorrido, alegando que já estava no seu limite e que tal comportamento não condiz com a postura da empresária.

Veja: