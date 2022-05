Com grave problema de saúde, mulher perde casa na qual investiu todo o dinheiro

A dona de casa Carlena Ferreira de Souza, de 44 anos, está vivendo momentos de desespero desde que perdeu o imóvel em que morava com os sete filhos e a irmã com deficiência, em um incêndio que queimou toda a casa, no sábado (14), em Aparecida de Goiânia.

A mulher convive desde a infância com uma hérnia na barriga, que cresce a cada dia mais e a impede de ter uma vida normal. Diariamente, ela sofre com diversas dores e também outros problemas de saúde.

Carlena havia recebido uma herança, oriunda da venda de um imóvel da mãe dela e chegou a ficar em dúvida se construiria um barraco mais digno para morar com a família ou realizaria a cirurgia que tanto precisa com o dinheiro. No fim, optou pela construção.

Porém, a alegria em oferecer um lar para os filhos durou pouco. No último final de semana, quando estava na igreja, recebeu uma ligação informando que a casa, conquistada a duras penas, pegou fogo e ela tinha perdido tudo.

Agora, a dona de casa está vivendo de favor com uma amiga, dividindo um barraco com outras 20 pessoas e sem ter como oferecer conforto aos filhos e a irmã e até mesmo roupas para o frio, já que tudo que estava no imóvel foi queimado.

Diante da situação desesperadora que vive, ela está conta com solidariedade de vizinhos, já que o marido trabalha fazendo bicos e a renda não é o suficiente.

Para interessados em oferecer qualquer tipo de ajuda, Carlena disponibilizou o PIX com a chave 030 682 561 94 (CPF) ou o WhatsApp (62) 9395-5547 para quem desejar contribuir de outra maneira.