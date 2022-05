Trabalhadores tem até R$ 4 mil de benefício extra; veja quem pode sacar

Os trabalhadores que tiverem valores para resgatar do saque extraordinário no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), não podem deixar de saber deste benefício extra. O saque duplo da quantia pode chegar até R$ 4 mil durante o mês de maio.

Quem aderiu saque de aniversário do FGTS, pode retirar uma parcela extra de até R$ 2,9 mil. É valido ressaltar que para realizar a transação o valor depende do saldo.

Além disso, a liberação acontece de forma emergencial e possui limite fixo em até R$ 1 mil.

Dessa forma, o valor do benefício extra pode ser ainda menor se o trabalhador tenha um saldo menor do que essa faixa. O acesso aos recursos é garantido a todos os trabalhadores com saldo no fundo em contas ativas (emprego atual) ou inativa (empregos antigos).

Enquanto isso, do lado oposto, tem-se o saque-aniversário do FGTS, que libera uma parte do saldo acumulado no fundo anualmente e no mês de nascimento do trabalhador. A diferença está na faixa de saque, que varia conforme o saldo e pode liberar parcela adicional de até R$ 2,9 mil.

Como consultar o saldo do FGTS

Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS por meio do aplicativo do FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa.

No aplicativo FGTS, você precisa baixar o app, selecionar a opção “cadastre-se” e preencher todos os dados solicitados: CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois, deve cadastrar uma senha de acesso, numérica, com seis dígitos.

Para quem já usava o aplicativo, pode repetir o mesmo número de senha que usava antes. Se você é cliente da instituição financeira, pode acessar o extrato do FGTS no internet banking no computador ou no aplicativo Caixa pelo celular ou tablet.

No site da Caixa (na opção Saque Emergencial FGTS), o trabalhador precisa informar o número do CPF ou do NIS (Número de Identificação Social).

Depois será preciso informar a senha internet, que é a mesma senha que o trabalhador usa para acessar seu extrato no site da Caixa. Caso não lembre, terá de escolher entre recuperar ou cadastrar nova senha.

Bom lembrar que o NIS (também chamado de NIT) e o PIS/Pasep são o mesmo número, a diferença é que eles são gerados em bases de dados diferentes.

Vencida a etapa senha, o sistema pede que o usuário informe um número de telefone celular para envio de informações por SMS. Posteriormente, o site exibe o saldo de uma ou mais contas até o limite de R$ 1 mil.

Na última etapa – todas as informações aparecem na mesma página – o sistema informa a data em que o dinheiro será depositado na conta poupança social digital e o valor que você terá direito. Nesta fase, o trabalhador poderá cancelar o depósito clicando em “Não quero receber”.

Mesmo depois que o dinheiro for depositado, o trabalhador poderá desfazer o depósito. E caso o beneficiário não movimente o dinheiro na Poupança Social Digital, o valor retorna à conta do FGTS.

