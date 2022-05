Ulisses Bar completa 09 anos sendo referência em Anápolis

O Ulisses Bar está completando nove anos em 2022, consolidado como referência em Anápolis.

Localizado na Avenida Santos Dumont bem próximo ao SESC, oferece um cardápio variado entre espetos, jantinhas e a certeza de cerveja gelada.

Com identidade ligada ao rock e seus personagens marcantes o espaço apresenta clipes clássicos do estilo num telão aberto, sendo possível curtir seu fim de noite ouvindo The Beatles, Guns N’ Roses, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, AC/DC, Metallica e outros.

O atendimento é ágil e não existem taxas a mais, o que também agrada o cliente que não quer gastar muito. Ulisses e Naime conseguiram construir mais que um bar.

Existe um sentimento, uma rede sistêmica de pessoas e um lugar que é ponto de encontro de gente criativa, alternativa e inteligente.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.